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Лукашенко назвал санкции попыткой "оставить белорусов без пенсий и зарплат"

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Минск, Пятница 30 июля 2021 12:08
Лукашенко назвал санкции попыткой "оставить белорусов без пенсий и зарплат" Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что главная цель санкций против его страны заключается якобы в том, чтобы оставить белорусов без пенсий и зарплат. Он также уверен, что Запад якобы осознает "ущербность санкций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, ранее Беларусь не сталкивалась с таким размахом санкций. А поэтапное введение ограничительным мер он назвал "прощупыванием болевых точек".

"Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов", - отметил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против Беларуси за фальсификацию выборов президента в августе 2020 года и силовые разгоны мирных протестных акций.

Также стало известно, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Беларуси.

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