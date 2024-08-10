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В Минобороны РФ отчитываются об "отражении" атаки дронов в двух областях этой ночью

Суббота 10 августа 2024 07:46
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В Минобороны РФ отчитываются об "отражении" атаки дронов в двух областях этой ночью Иллюстративное фото: в 2 областях России работали системы ПВО из-за атаки дронов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В России заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны из-за атак с применением беспилотников в двух регионах этой ночью. Речь идет о Курской и Ярославских областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.

В заявлении оборонного ведомства страны-агрессора традиционно рассказывается об отражении атаки, в которой российская сторона обвиняет Украину.

Утверждается, что с помощью БПЛА планировалось "совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации".

По данным Минобороны РФ, средствами ПВО было ликвидировано 32 беспилотника самолетного типа. А именно:

  • 26 дронов будто бы были сбиты в Курской области,
  • еще 6 - в Ярославской области.

О каких-либо последствиях боевой работы ПВО из-за дроновой атаки на земле и о возможных повреждениях объектов - речь не идет.

Интересно, что про Липецкую область, где местные власти заявляли о работе ППО из-за беспилотников, в отчете Минобороны РФ об "отражении атаки" БПЛА тоже ничего не упоминалось.

Напомним, вчера вечером власти Курской области заявляли, что в Курчатове, где расположена Курская АЭС, пропал свет из-за атаки дронов.

Между тем заметим, что в последние дни на фоне военных действий в Курской области российская сторона рассказывает о значительном увеличении воздушных ударов в этом регионе.

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Министерство обороны РФ Курская область Атака дронов
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