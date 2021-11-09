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У Лукашенка є начальник в Москві: Польща закликала боротися з відбудовою Російської Імперії

Автор: Сергій Пишкін

За словами прем'єр-міністра Республіки Польщі Матеуша Моравецького, останній напад Лукашенка свідчить про те, що він має керівника у Кремлі. Країна закликала протистояти відновленню Російської Імперії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Twitter-аканут канцелярії прем'єр-міністра.

Як відзначив прем’єр, поведінка Лукашенка свідчить про те, що у Кремлі реалізовують сценарій відновлення Російської Імперії.

"Цей останній напад Лукашенка, який має керівника у Москві, показує рішучість сценарію відновлення Російської Імперії, якому ми маємо протистояти щосили", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що прем'єр-міністр Польщі Моравецький поклав усю відповідальність за міграційну кризу на Олександра Лукашенка.

Лукашенко, зі свого боку, запевнив у тому, що країна не планує воювати з Польщею, втім дорікнув Європі у, нібито, зазіханні на територію Білорусі.

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