RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Лукашенко мечтает разместить "Орешник" ближе к Смоленску, говорит - будет "со дня на день"

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко утверждает, что российская ракета "Орешник" якобы будет в Беларуси "со дня на день". Ее якобы могут разместить возле Смоленска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белту" и ТАСС.

На пресс-конференции в Минске белорусский диктатор заявил, что "Орешник" перебросят в Беларусь "со дня на день".

При этом Лукашенко размечтался о том, чтобы разместить ракету возле российского Смоленска.

"Туда, поближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести", - сказал он.

Лукашенко добавил, что именно это является причиной, почему он хочет разместить "Орешник" возле России.

 

Новая российская ракета

Напомним, "Орешник" - это новая российская баллистическая ракета средней дальности класса "земля - земля". Россияне впервые применили ее против Украины 21 ноября 2024 года. Оккупанты выпустили "Орешник" по Днепру.

Больше об этой ракете - можно узнать в материале РБК-Украина.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить "Орешник" в Беларуси. Впрочем, основатель проекта "Белорусский Гаюн", активист Антон Мотолько в интервью РБК-Украина высказал мнение, что в этом нет никакой военной целесообразности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияБеларусьРакетыРакета Орешник