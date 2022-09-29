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Лукашенко может вступить в войну. Белорусская оппозиция рассказала о планах

Фото: Лукашенко может вступить в войну Белорусская оппозиция рассказала о планах (twitter.com/PavelLatushka)
Автор: Дмитрий Браславский

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, похоже, начал готовиться к полноценному вступлению в войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу белорусского оппозиционера Павла Латушко.

"Лукашенко согласился развернуть 120 тысяч российских военных в течение ноября-февраля", - заявил Латушко.

По словам его источников, Беларусь обязуется дополнительно поставить 100 тысяч мобилизованных.

"Запад должен поставить ультиматум, от которого он не сможет отказаться", - добавил оппозиционер.

Напомним, сегодня Минобороны Украины заявляло о подготовке места в Беларуси для размещения 20 тысяч мобилизованных из России.

Также сообщалось, что в городах Беларуси жителям начали массово раздавать повестки.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал ответ, на который не рассчитывают, в случае нападения Беларуси.

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