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Зростання цін на бензин припинилося: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 13:13
Зростання цін на бензин припинилося: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин припинили зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 31 травня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз стабільний.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зростання цін на бензин припинилося: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,17 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,93 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр (0,01 гривень), на автогаз - 15,71 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Зростання цін на бензин припинилося: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, Білорусь може припинити постачання бензину А-95 в Україну з червня. Однак, як заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, можливе припинення постачання бензину А-95 з Білорусі може призвести лише до короткочасної турбулентності на ринку. Але Україна здатна замісити імпорт, а також наростити випуск на власних заводах.

Зазначимо, подорожчання нафти на початку 2021 року призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за січень-квітень зріс на 18% до 3,480 млрд доларів.

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