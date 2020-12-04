Лукашенку бракує легітимності бути президентом Білорусі, - МЗС Канади

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Олександра Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі. Йому не вистачає для цього легітимності.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, пише "Укрінформ".

Міністр виступив на раді Організації з безпеки та співробітництва в Європі в четвер.

“Канада твердо переконана, що Олександру Лукашенку бракує легітимності бути лідером Білорусі. Ми продовжуємо відстоювати впровадження рекомендацій звіту Московського механізму, зокрема звільнення усіх вибірково затриманих, початку сутнісного діалогу між владою й опозицією для пошуку мирного виходу із ситуації", - сказав глава канадського МЗС.

Він додав, що Канада не буде мовчати, поки триває насильство.

Нагадаємо, Канада одна із перших не визнала підсумки президентських виборів в Білорусі і закликала провести нові.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Канади ввело санкції проти 13 білоруських чиновників.