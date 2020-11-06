Канада ввела санкції проти Білорусі

Фото: прапор Канади (pixabay.com)

Міністерство закордонних справ Канади ввело санкції проти 13 білоруських чиновників. Санкції введені проти чиновників, яких раніше Європейський союз вніс у санкційний список.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Канади.

"В координації з Європейським союзом Канада вводить додаткові санкції ще проти 13 білоруських чиновників. Канада та ЄС продовжують розділяти серйозні побоювання з приводу поточної ситуації в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що Канада і надалі буде підтримувати білоруський народ у його боротьбі за мир.

Нагадаємо, сьогодні ЄС офіційно ввів персональні санкції проти Олександра Лукашенка.

Крім того, у вересні Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі. В ній євродепутати не визнали результати виборів. Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не потребує ні в чиєму визнання.

Додамо, що наприкінці вересня Канада ввела санкції проти 11 білоруських чиновників.

Міністерство закордонних справ Білорусі не бачить доцільності збереження дипломатичних відносин з ЄС, якщо і надалі будуть вводитися санкції проти білоруської влади.