ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Канада ввела санкції проти Білорусі

Оттава, П'ятниця 06 листопада 2020 20:05
Канада ввела санкції проти Білорусі
Фото: прапор Канади (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Канади ввело санкції проти 13 білоруських чиновників. Санкції введені проти чиновників, яких раніше Європейський союз вніс у санкційний список.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Канади.

"В координації з Європейським союзом Канада вводить додаткові санкції ще проти 13 білоруських чиновників. Канада та ЄС продовжують розділяти серйозні побоювання з приводу поточної ситуації в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що Канада і надалі буде підтримувати білоруський народ у його боротьбі за мир.

Нагадаємо, сьогодні ЄС офіційно ввів персональні санкції проти Олександра Лукашенка.

Крім того, у вересні Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі. В ній євродепутати не визнали результати виборів. Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не потребує ні в чиєму визнання.

Додамо, що наприкінці вересня Канада ввела санкції проти 11 білоруських чиновників.

Міністерство закордонних справ Білорусі не бачить доцільності збереження дипломатичних відносин з ЄС, якщо і надалі будуть вводитися санкції проти білоруської влади.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика БілорусьКанадаСанкції

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся