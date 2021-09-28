Лукашенко хоче виключити прихід опозиції до влади шляхом зміни конституції
Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко запропонував внести до конституції Білорусі зміни, які не дозволять представникам опозиції прийти до влади. Він також зазначив, що референдум за оновленою версією основного закону повинен пройти в лютому 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "Белта".
"Ми сьогодні тримаємо владу в країні, і якщо ми створимо конституцію рівних можливостей, у всіх права та інше. Як в народі кажуть:"бла-бла-бла". Ми повернемося до того, що було", - сказав Лукашенко в ході обговорення змін до Конституції.
"Після минулого року ми розуміємо, що їх (опозицію - ред.) не можна допустити до влади. Тому що не тільки ми будемо ліквідовані, а й країна буде знищена", - додав він.
Лукашенко підкреслив, що нова конституція повинна "враховувати ці нюанси". Він не уточнив, які саме зміни планується внести в основний закон країни, але зазначив, що референдум щодо них повинен відбутися не пізніше лютого наступного року.
Нагадаємо, в середині липня організація "Круглий стіл демократичних сил "(КСДС), яка займається розробкою нової конституції Білорусі, опублікувала проєкт основного закону країни.
Відзначимо, в лютому Олександр Лукашенко заявив, що нинішні президентські повноваження занадто важкі для однієї людини і необхідно в новій Конституції перерозподілити ці повноваження.