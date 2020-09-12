ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко на тлі протестів зібрав нараду з силовиками

Мінськ, Субота 12 вересня 2020 17:57
Лукашенко на тлі протестів зібрав нараду з силовиками
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

На тлі сьогоднішнього маршу жінок в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав силовиків на нараду. Нарада проходить у Палаці Незалежності.

Про це повідомляє близький до адміністрації Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого".

Повідомляється, прямо зараз Лукашенко проводить нараду з силовиками.

"До речі, президент без краватки. Субота ж", - йдеться в повідомленні.

Лукашенко на тлі протестів зібрав нараду з силовиками

Фото: нарада у Лукашенка (t.me/pul_1)

Зазначимо, станом на 17:30 багатотисячний жіночий марш у Мінську завершився. Очікується, що завтра, 13 вересня, в білоруській столиці пройдуть чергові масові протести, в тому числі на підтримку заарештованих опозиціонерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на жіночий марш в Мінську вийшли близько 10 тисяч учасниць.

При цьому, за даними, білоруської правозахисної організації "Весна", при розгоні акції на площі Свободи і в інших місцях міста було затримано більше 30 осіб, серед них є журналісти іноземного телеканалу. Відомо про як мінімум 32 затриманих, серед яких журналісти "Белсат" Катерина Андрєєва і Максим Калитовський.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Олександр ЛукашенкоБілорусьМинскпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся