Лукашенко на тлі протестів зібрав нараду з силовиками

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

На тлі сьогоднішнього маршу жінок в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав силовиків на нараду. Нарада проходить у Палаці Незалежності.

Про це повідомляє близький до адміністрації Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого".

Повідомляється, прямо зараз Лукашенко проводить нараду з силовиками.

"До речі, президент без краватки. Субота ж", - йдеться в повідомленні.

Фото: нарада у Лукашенка (t.me/pul_1)

Зазначимо, станом на 17:30 багатотисячний жіночий марш у Мінську завершився. Очікується, що завтра, 13 вересня, в білоруській столиці пройдуть чергові масові протести, в тому числі на підтримку заарештованих опозиціонерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на жіночий марш в Мінську вийшли близько 10 тисяч учасниць.

При цьому, за даними, білоруської правозахисної організації "Весна", при розгоні акції на площі Свободи і в інших місцях міста було затримано більше 30 осіб, серед них є журналісти іноземного телеканалу. Відомо про як мінімум 32 затриманих, серед яких журналісти "Белсат" Катерина Андрєєва і Максим Калитовський.