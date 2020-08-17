Лукашенко допустив нові вибори в Білорусі після зміни конституції

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив проведення дострокових президентських виборів. Для цього необхідно прийняти зміни до конституції.

Про це він заявив в ході спілкування з робітниками Мінського заводу колісних тягачів.

Він зазначив, що президент не повинен приймати рішення під тиском.

"Буде так, мужики. Треба прийняти нову конституцію, щоб ви хотіли і навіть альтернативщики не заперечували. Ви її повинні прийняти на референдумі, тому що ми колишню конституцію приймали на референдумі. І за новою конституцією провести, якщо ви хочете вибори: і парламенту, і президента, і місцевих органів влади", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, до цього Лукашенко виключав будь-яку можливість проведення нових виборів і стверджував, що іншого голосування не буде, "поки його не вб'ють".

Пізніше він заговорив про зміни до конституції Білорусі в контексті скорочення президентських повноважень.