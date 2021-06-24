Лукашенко допускає воєнний стан через санкції ЄС

"Яким буде ВРП (валовий регіональний продукт, - ред.) після цих оскаженілих санкцій на кінець року? Адже ми готувалися до цього, знали, що загрожує", - запитав Лукашенко на одному з підприємств.

Він підкреслив, що через санкції на жодному підприємстві не повинно бути просідання. Якщо знадобиться - запровадять воєнний стан.

"Нехай Караєв (колишній міністр внутрішніх справ, тепер інспектор по Гродненській області, - ред.) одягає генеральську форму, вам (голові Гродненського обласного виконкому Володимиру Караніку, - ред.) теж звання присвоєно генерал-майора - і вперед. Воєнний стан, якщо потрібно. Але жодного не повинно бути просідання. Ми цим мерзотникам по той бік кордону повинні показати, що їхні санкції - це їх безсилля. І ми це зробимо", - додав Лукашенко.