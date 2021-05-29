"Бєлавіа" запустить нові рейси до РФ. У Путіна прокоментували питання польотів до Криму
На зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним домовилися про розширення географії польотів "Бєлавіа". Йдеться про нові рейси до Росії.
Про це повідомляє Telegram-канал "Пул первого", наближений до прес-служби білоруського президента.
Повідомляється, що на сьогоднішній зустрічі була досягнута домовленість про відкриття нових рейсів "Бєлавіа" в російські міста. Рішення прийнято на тлі зупинки авіасполучення та скасування рейсів до країн Європи.
У той же час як заявив російським ЗМІ прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, обговорюване в медіа питання про можливий запуск рейсів до окупованого Кримк поки не піднімалося.
"Це треба у "Бєлавіа" питати. Це не російська компанія", - відповів Пєсков на питання, чи буде "Бєлавіа" літати до Криму.
Нагадаємо, цього тижня низка європейських країн після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair закрила своє небо для білоруських авіакомпаній, а також призупинила авіасполучення з Білоруссю. Україна закрила небо для білоруських літаків з 29 травня.
Також стало відомо, що США призупиняють авіасполучення з Білоруссю і готують санкції.