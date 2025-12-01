RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Лукашенко доигрался. Евросоюз готовит санкции против Беларуси из-за атак на Литву

Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Европейский Союз готовит санкции против Беларуси из-за запусков контрабандных воздушных шаров в воздушное пространство Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в X.

Она провела разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, и отметила, что ситуация на границе с Беларусью ухудшается.

Фон дер Ляйен отметила, что количество вторжений контрабандных воздушных шаров в литовское воздушное пространство растет.

"Такие гибридные атаки режима Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси, - ред) являются абсолютно неприемлемыми. Мы и дальше полностью солидарны с Литвой. Готовим дальнейшие меры в рамках нашего режима санкций", - подчеркнула она.

 

Провокации Беларуси

Напомним, в октябре международный аэропорт Вильнюса несколько раз закрывали из-за воздушных шаров, которые запускали с территории Беларуси. В результате пострадали около 3,5 тыс. пассажиров и 25 рейсов: четыре рейса отменили, семь - перенаправили.

В ответ премьер-министр Литвы Инга Ругинене созвала заседание Национальной комиссии по вопросам безопасности, на котором приняли решение о закрытии границы с Беларусью на месяц.

В ноябре провокации продолжились: работу аэропорта Вильнюса снова пришлось временно приостановить из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве вблизи аэропорта.

В ночь на 24 ноября состоялся очередной массированный запуск воздушных шаров с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы. В стране призвали Евросоюз отреагировать на атаки.

Кроме того, в Литве задержали оператора дрона, который летал возле аэропорта в Вильнюсе.

Отметим, Евросоюз такие инциденты расценивает как целенаправленную гибридную кампанию режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. В ЕС предупредили, что в случае повторения подобных провокаций против Беларуси могут ввести новые санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитваСанкции против РоссииУрсула фон дер Ляйен