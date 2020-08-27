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Лукашенко домовився з Путіним рефінансувати частину боргів Білорусі

Мінськ, Четвер 27 серпня 2020 14:49
Лукашенко домовився з Путіним рефінансувати частину боргів Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з російським лідером Володимиром Путіним про рефінансування частини державного боргу. Мова йде про 1 млрд доларів.

Про це він заявив на нараді з членами уряду в Мінську, передає БЕЛТА.

За його словами, Білорусь проведе з Росією переговори про рефінансування 1 млрд доларів державного боргу.

"Ми домовилися з президентом Росії, і сьогодні наш прем'єр-міністр проведе переговори з Михайлом Мішустіним (прем'єр-міністром Росії, - ред.) з приводу рефінансування", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що Білорусь залишить у себе цей мільярд доларів.

"І це буде хороше підкріплення нашої національної валюти", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив службою в армії студентам, які беруть участь у масових протестах проти його режиму.

Російський президент Володимир Путін заявив, що Москва на прохання Мінська вже сформувала резерв з представників силових органів, які можуть бути перекинуті до Білорусі.

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