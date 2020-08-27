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Лукашенко договорился с Путиным рефинансировать часть долгов Беларуси

Минск, Четверг 27 августа 2020 14:49
Лукашенко договорился с Путиным рефинансировать часть долгов Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о рефинансировании части государственного долга. Речь идет об 1 млрд долларов.

Об этом он заявил на совещании с членами правительства в Минске, передает БЕЛТА.

По его словам, Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании 1 млрд долларов государственного долга.

"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России, - ред.) по поводу рефинансирования", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь оставит у себя этот миллиард долларов.

"И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил службой в армии студентам, которые принимают участие в массовых протестах против его режима.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва по просьбе Минска уже сформировала резерв из представителей силовых органов, которые могут быть переброшены в Беларусь.

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