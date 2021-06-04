Лукашенку дали можливість показати свою вагу, але він дискредитував себе, - Кулеба

Білоруському президенту Олександру Лукашенку вибором Мінська як переговорного майданчика Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу дали можливість показати свою політичну вагу. Але він дискредитував себе.

Про це в ефірі "1+1" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі став брендом і не прив'язаний до самого Мінську.

"Лукашенку дали можливість долучитися до процесу, показати свою вагу. На жаль, він не виправдав довіру, дискредитував себе", - підкреслив Кулеба.