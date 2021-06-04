RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенку дали можливість показати свою вагу, але він дискредитував себе, - Кулеба

Автор: РБК-Україна

Білоруському президенту Олександру Лукашенку вибором Мінська як переговорного майданчика Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу дали можливість показати свою політичну вагу. Але він дискредитував себе.

Про це в ефірі "1+1" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі став брендом і не прив'язаний до самого Мінську.

"Лукашенку дали можливість долучитися до процесу, показати свою вагу. На жаль, він не виправдав довіру, дискредитував себе", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, українська делегація вважає неможливим проведення засідань ТКГ у Мінську, оскільки білоруський режим Олександра Лукашенка перестав бути нейтральним щодо війни на Донбасі. Голова делегації Леонід Кравчук раніше пропонував кілька альтернативних майданчиків, щоб можна було змінити формат.

Крім того, днями Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки" на Донбасі після того, як запросив "слідчих" від так званої "Луганської народної республіки", щоб допитати затриманого опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоДонбасДмитро Кулеба