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У Мінську спалахнули протести через візит Лукашенка в Росію

Новини » Суспільство     07.12.2019 - 13:53
У Мінську спалахнули протести через візит Лукашенка в Росію
Фото: протести у Мінську (tut.by)

Білоруси протестують проти поглибленої інтеграції з Росією

У суботу, 7 грудня, сотні жителів Мінська вийшли на акцію протесту на фоні візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Росію, де він повинен зустрітися з Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TUT.BY.

Так, протестувальники висловлюють невдоволення планами Лукашенка щодо поглибленої інтеграції з Росією. Попередньо, учать в декількох акціях протесту беруть понад 700 осіб. Організатори однієї з акцій закликали білорусів вишикуватися в "живий ланцюг" уздовж проспекту Незалежності від Головпоштамту до Білдержцирку.

Зазначається, що правоохоронці поки акції не розганяють, але попереджають, що вони нібито незаконні.

Сьогодні білоруські ЗМІ повідомили, що президент республіки Олександр Лукашенко вилетів в Росію, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним. Зустріч відбудеться на фоні двохсторонніх заяв, щодо можливого створення спільного уряду та інтеграції Білорусі з Росією. Очікується, що зустріч президентів відбудеться у другій половині дня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі та Росії залишилися деякі неузгоджені питання щодо інтеграції. Очільники урядів країни повинні було зустрітися, щоб обговорити 31 дорожню карту інтеграції, з яких тільки 20 було узгоджено.

Також білоруські ЗМІ писали, що Лукашенко та Путін підпишуть договір про інтеграцію найближчими вихідними. Білоруське видання tut.by зазначало, що швидше за все угода буде підписана на російських умовах, що є поглинанням.

У Мінська і Москви залишилися неузгоджені питання щодо інтеграції Названі терміни підписання угоди про інтеграцію Білорусі з Росією
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