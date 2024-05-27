В Луганске прогремели сильные взрывы: начался пожар (видео)

В сети со ссылкой на местных жителей пишут о том, что в городе было несколько "прилетов".

Оккупанты сообщают о том, что удар был нанесен по окраине Луганска.

Также, по информации "Острова", пожар начался в районе Высшего авиационного училища штурманов.

Обновлено 22:21

По словам местных жителей, удар нанесли по территории Луганского авиационного ремонтного завода. Пророссийские боевики там базировались еще до начала полномасштабного вторжения. Там также была замечена военная техника РФ.