RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганске прогремели сильные взрывы: начался пожар (видео)

Иллюстративное фото: в Луганске начался пожар после взрывов (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Луганске сегодня, 27 мая, местные жители услышали несколько сильных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Остров" и местные Telegram-каналы.

В сети со ссылкой на местных жителей пишут о том, что в городе было несколько "прилетов". 

 

Оккупанты сообщают о том, что удар был нанесен по окраине Луганска. 

Также, по информации "Острова", пожар начался в районе Высшего авиационного училища штурманов. 

Обновлено 22:21

По словам местных жителей, удар нанесли по территории Луганского авиационного ремонтного завода. Пророссийские боевики там базировались еще до начала полномасштабного вторжения. Там также была замечена военная техника РФ. 

Удары по Луганску

Напомним, Украина уже неоднократно наносила удары по военным объектам на территории временно оккупированного Луганска.

В частности, 7 мая враг жаловался, что по Луганску ударили ракетами ATACMS, которые Украина получила от США.

Также 20 мая в Луганске под ударом находилась база подготовки оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна в УкраинеВзрывы