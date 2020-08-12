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У Луганській ОДА виявили COVID-19, вводиться карантин

Сєвєродонецьк, Середа 12 серпня 2020 19:32
У Луганській ОДА виявили COVID-19, вводиться карантин
Фото: будівля Луганської ОДА (facebook.com/odalug)
Автор: Игорь Литвиненко

Доступ в будівлю ОДА обмежать для сторонніх

У співробітників Луганської обласної державної адміністрації виявили коронавірус. У зв'язку з цим у будівлі ОДА вводиться 14-денний карантин.

Про це повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

Згідно з розпорядженням голови ОДА від 12 серпня, в будівлі за адресою проспект Центральний, 59, в Сєвєродонецьку вводяться додаткові заходи безпеки.

"Рекомендовано обмежити доступ сторонніх осіб у приміщення... зокрема, це стосується проведення масових заходів, нарад, засідань колегіальних і дорадчих органів і переведення їх у режим телефонних або відеоконференцій", - йдеться в повідомленні.

Також в ОДА додали, що щодня будуть проводити температурний скринінг працівників та їх опитування про стан здоров'я на початку і в середині робочого дня, а також регулярні дезінфекції.

Крім цього, по можливості, працівники будуть переведені на віддалений доступ роботи.

Раніше РБК-Україна писало, що в Харківській обласній прокуратурі виявили спалах коронавіруса, фізичний прийом громадян поки не проводиться.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 1,4 тисяч нових випадків коронавіруса.

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