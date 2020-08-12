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В Луганской ОГА выявили COVID-19, вводится карантин

Северодонецк, Среда 12 августа 2020 19:32
В Луганской ОГА выявили COVID-19, вводится карантин
Фото: здание Луганской ОГА (facebook.com/odalug)
Автор: Игорь Литвиненко

Доступ в здание ОГА ограничат для посторонних

У сотрудников Луганской областной государственной администрации выявили коронавирус. В связи с этим в здании ОГА вводится 14-дневный карантин.

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Согласно распоряжению главы ОГА от 12 августа, в здании по адресу проспект Центральный, 59, в Северодонецке вводятся дополнительные меры предосторожности.

"Рекомендовано ограничить доступ посторонних лиц в здание… В частности, это касается проведения массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и перевода их в режим телефонных или видеоконференций", - говорится в сообщении.

Также в ОГА добавили, что ежедневно будут проводить температурный скрининг работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня, а также регулярные дезинфекции.

Кроме этого, по возможности, работники будут переведены на удаленный доступ работы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харьковской областной прокуратуре выявили вспышку коронавируса, физический прием граждан пока не проводится.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 1,4 тысяч новых случаев коронавируса.

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