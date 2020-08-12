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У Харківській прокуратурі виявили спалах COVID-19

Харків, Середа 12 серпня 2020 19:07
У Харківській прокуратурі виявили спалах COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Коронавірусом захворіли сім співробітників прокуратури

У прокуратурі Харківської області виявили спалах коронавірусу. COVID-19 підтвердили у сімох працівників прокуратури.

Про це повідомив прес-секретар прокуратури області Дмитро Чубенко, передає Харків Today.

За його словами, всі хворі співробітники знаходяться на самоізоляції, а їх захворювання протікає в легкій формі.

Крім того, в прокуратурі перевірили всіх контактних осіб. Їм зробили ПЛР-тести, які показали негативні результати.

Також Чубенко повідомив, що в будівлі прокуратури провели дезінфекцію, а фізичний прийом громадян тимчасово не проводиться.

Нагадаємо, в Тернопільській області в Петриківському геріатричному пансіонаті виявили спалах коронавірусу.

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