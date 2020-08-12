В Україні більше 1400 нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні більше 84 тисяч заражень коронавірусом

Станом на 12 серпня в Україні виявили 1433 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Львівській області та Києві.

Такі дані у карти Ради нацбезпеки та оборони.

Антилідерами за кількістю нових випадків COVID-19 є Київ, Львівська, Харківська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Всього в країні 84 548 заражень, з них 45 686 одужань і 1 970 смертей. За минулу добу одужали 752 людини та 19 людей померли.

Нагадаємо, у Донецькій області вже більше тисячі людей захворіли на коронавірусну хворобу.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей.