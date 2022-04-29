Окупанти зранку обстріляли артилерією Сєвєродонецьк. Снаряд влучив в школу
Фото: російські окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку (Getty Images)
Російські війська зранку 29 квітня атакували місто Сєвєродонецьк (Луганська область). В результаті ворожої атаки пошкоджена школа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Окупанти застосували проти мирного населення артилерію. Один зі снарядів влучив в загальноосвітню школу. Через це у будівлі виникла пожежа, яку рятувальники встигли вчасно ліквідувати.
Російські окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Нагадаємо, за минулу добу російські війська 10 разів атакували Луганську область. Пошкоджені житлові будинки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.