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Інтерв'ю

В Луганській області затримали співробітника так званого "МВД ЛНР"

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 23:58
Фото: ООС (mil.gov.ua)
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Затриманий виявився 40-річний мешканцем міста Кадієвка

В Луганській області на одному з блокпостів в зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) співробітники Управління карного розшуку ГУНП затримали чоловіка, який за даними правоохоронців перебуває у складі НЗФ, як співробітник так званого "МВД ЛНР". Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

Так, затриманим виявився  40-річний мешканець міста Кадієвка, що наразі перебуває під контролем бойовиків, більше року працював інспектором ДПС в одному з територіальних підрозділів так званого "МВД ЛНР".

Затриманий чоловік пояснив, що працював у складі НЗФ через необхідність годувати сім’ю.

Зазначено, що у 2017 році чоловік звільнився з "правоохоронної системи" "ЛНР" за власним бажанням. А на територію одного з міст України їхав, щоб оформити документи та знайти роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські розвідники повернули до України колишнього офіцера ЗСУ Олексія Бідусенка, який рік тому перейшов на бік російських окупаційних військ.

Як зазначається, унаслідок тривалої складної операції розвідників 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" і тактичної групи "Моспине" до України повернуто Олексія Бідусенка, який 16 червня 2017 року перейшов на бік "ЛНР".

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Теги публікації: Луганськ, полиция, ЛНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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