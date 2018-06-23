В Луганской области задержали сотрудника так называемого "МВД ЛНР"

Задержанный оказался 40-летним жителем города Кадиевка

В Луганской области на одном из блокпостов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП задержали мужчину, который, по данным правоохранителей находится в составе НЗФ, как сотрудник так называемого "МВД ЛНР". Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Так, задержанным оказался 40-летний житель города Кадиевка, который сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал инспектором ДПС в одном из территориальных подразделений так называемого "МВД ЛНР".

Задержанный мужчина пояснил, что работал в составе НЗФ из-за необходимости кормить семью.

Отмечено, что в 2017 году мужчина уволился из "правоохранительной системы" "ЛНР" по собственному желанию. А на территорию одного из городов Украины ехал, чтобы оформить документы и найти работу.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские разведчики вернули в Украину бывшего офицера ВСУ Алексея Бидусенко, который год назад перешел на сторону российских оккупационных войск.

Как отмечается, в результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" в Украину возвращено Алексея Бідусенка, который 16 июня 2017 года перешел на сторону "ЛНВ".