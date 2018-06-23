Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Луганской области задержали сотрудника так называемого "МВД ЛНР"

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 23:58
Фото: ООС (mil.gov.ua)
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Задержанный оказался 40-летним жителем города Кадиевка

В Луганской области на одном из блокпостов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП задержали мужчину, который, по данным правоохранителей находится в составе НЗФ, как сотрудник так называемого "МВД ЛНР". Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Так, задержанным оказался 40-летний житель города Кадиевка, который сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал инспектором ДПС в одном из территориальных подразделений так называемого "МВД ЛНР".

Задержанный мужчина пояснил, что работал в составе НЗФ из-за необходимости кормить семью.

Отмечено, что в 2017 году мужчина уволился из "правоохранительной системы" "ЛНР" по собственному желанию. А на территорию одного из городов Украины ехал, чтобы оформить документы и найти работу.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские разведчики вернули в Украину бывшего офицера ВСУ Алексея Бидусенко, который год назад перешел на сторону российских оккупационных войск.

Как отмечается, в результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" в Украину возвращено Алексея Бідусенка, который 16 июня 2017 года перешел на сторону "ЛНВ".

СБУ выявила на неподконтрольной территории 16 фирм, связанных с экс-замминистра энергетики Под Киевом автомобиль въехал в дерево, есть погибший и пострадавшие
Теги публикации: Луганск, полиция, ЛНР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь