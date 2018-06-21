Розвідники затримали офіцера, який рік тому перейшов до бойовиків "ЛНР"

До України повернуто Олексія Бідусенка

Українські розвідники повернули до України колишнього офіцера ЗСУ Олексія Бідусенка, який рік тому перейшов на бік російських окупаційних військ. Про це йдеться у повідомленні 93-ї окремої механізованої бригади в Facebook.

Як зазначається, унаслідок тривалої складної операції розвідників 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" і тактичної групи "Моспине" до України повернуто Олексія Бідусенка, який 16 червня 2017 року перейшов на бік "ЛНР".

"Старший лейтенант Бідусенко з самого початку справляв враження боягузливої невпевненої людини. Через це йому доручили займатися підготовкою нагородних листів - справу, що не потребує роботи із секретними документами. Сам факт його втечі не викликав особливого здивування. Більш цікавим ми вважали відслідкувати, що буде далі, коли людина переходить до ворога та пропонує свої послуги як офіцера управління нашої бригади", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рівень компетенції Бідусенка розчарував "керівництво" окупаційних сил.

"Проте рівень компетенції Бідусенка розчарував керівництво окупаційних сил. Спочатку його намагалися використати, проте потім викинули, як ганчірку на смітник. Але за зраду завжди доведеться відповідати. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так буде і на цей раз", - зазанчив командир бригади "Холодний Яр" полковник Владислав Клочков.

Так, Олексія Бідусенка передано правоохоронним органам. Після завершення слідчих дій він предстане перед українським судом.

Фото: Олексій Бідусенко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області бойовик "ЛНР" здався українській поліції.