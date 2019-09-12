В Одесі судитимуть колишніх бойовиків "ДНР"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, вони причетні до незаконного продажу зброї та наркотиків

В Одесі перед судом постануть троє місцевих жителів, які у 2015 році брали участь у військових діях на Донбасі на стороні так званої "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Також зазначається, що затримані причетні до обігу зброї та наркотиків.

"У ході розслідування встановлено, що двоє з обвинувачених у серпні 2015 пройшли військову підготовку і брали участь у бойових діях у складі військової частини терористичної організації "ДНР" на посаді стрільців-зенітників. Чоловіки також неодноразово незаконно купували перероблені пістолети і патрони до них і продавали їх в Одесі", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що правоохоронці затримали спільників при збуту чергового пістолета.

Крім того, на рахунку затриманих незаконне придбання і зберігання більше півкілограма марихуани, смоли канабісу, амфетаміну та метамфетаміну, різних прекурсорів для продажу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч . 2 ст. 313 КК України, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який мінував мости і дороги в Луганській області. Він підірвав міст, який з'єднував Лисичанськ і Рубіжне. Затриманий перебував у розшуку з 2014 року.

Крім цього, по дорозі до Харкова поліцейські затримали колишнього бойовика "ЛНР", який прямував в місто, щоб відкрити візу в країни Прибалтики і почати "нове життя".