ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Луганській області затримали бойовика "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 11:30
В Луганській області затримали бойовика "ЛНР"
Ілюстративне фото (facebook.com/tgorlovka)

Бойовик був затриманий під час спроби перетину блокпосту

На блокпосту "Петропавлівка" Станично-Луганського району Луганської області бійці батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" затримали бойовика розвідувального взводу "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що затримання відбулось під час перевірки документів пасажирів автобусу, серед яких знаходився 46-річний чоловік, який був у базі даних, як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях.

"Проведеними першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що чоловік у період з березня по червень 2015 року проходив службу в розвідувальному взводі "полчення", що знаходилось під керівництвом Конкіна О.Г. та дислокувався у місті Ровеньки Луганської області", - повідомили правоохоронці.

В даний час затриманого бойовика було передано до Управління СБУ в Луганській області для проведення подальших перевірок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордоні з Кримом затримали колишнього бійця батальйону Гіві. На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники викрили особу, яка проходила службу у збройному формуванні під керівництвом ліквідованого бойовика Михайла Толстих (Гіві).

СБУ затримали шахрая з хабарем для "керівництва ГПУ" Бойовики обстріляли будинки цивільних у Луганській області
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України ЛуганськбойовикиЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся