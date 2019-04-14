На кордоні з Кримом затримали колишнього бійця батальйону Гіві

Ілюстративне фото (facebook.com/tgorlovka)

Бойовика затримали у КПВВ "Чонгар"

На кордоні з тимчасово окупованим РФ Кримом прикордонники затримали бойовика незаконного збройного формування "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку регіонального управління ДПСУ у Facebook.

Як повідомляється, у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники викрили особу, яка проходила службу у збройному формуванні під керівництвом ліквідованого бойовика Михайла Толстих (Гіві).

"…В 2014 році протягом двох місяців він (затриманий - ред.) працював в Луганській області водієм одного із "комендантів"…У подальшому, на запрошення знайомого, затриманий вступив до штурмового батальйону "Сомалі" під керівництвом тоді ще живого Гіві", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що затриманий опікувався підготовкою особового складу для несення служби на контрольно-пропускних пунктах в "ДНР" та "ЛНР". Проте розчарувавшись у службі бойовик звільнився та знайшов роботу у місті Алчевськ. Пізніше вирушив у Москву, а потім через окупований Крим намагався потрапити на територію підконтрольну Україні.

"Затриманому в порядку статті 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено статтею 258-3 ККУ", - додали прикордонники.

Нагадаємо, раніше прикордонники зі складу Об'єднаних сил в пункті пропуску "Майорське" затримали жінку, яка в листопаді 2018 року допомагала в організації "виборів" ватажка "Донецької народної республіки".