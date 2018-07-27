На Луганщині затримали бойовика "ЛНР"

Затриманий супроводжував вантажівки зі зброєю від кордону з РФ до бази батальйону бойовиків

Оперативники управління карного розшуку Національної поліції в Луганській області спільно з оперативниками Попаснянського відділу поліції викрили та затримали чоловіка, який перебував у розшуку як бойовик незаконного формування "ЛНР". Про це повідомив відділ комунікації поліції Луганської області.

40-річний мешканець міста Довжанська розповів поліцейським, що у лютому 2015 року через відсутність грошей вступив до батальйону "Рим" НЗФ "ЛНР" на посаду чергового комендатури.

Зазначається, що він заступав на чергування у камуфльованому одязі з автоматом Калашникова та що в його обов’язки входили прийом звернень громадян та направлення патрулів НЗФ на виклики.

"Під час служби чоловік неодноразово був свідком того, як "поліцейські ЛНР" доставляли "правопорушників" до комендатури, де били, вимагали гроші, "віджимали" автотранспорт, квартири та будинки. За свою роботу чоловік отримував зарплатню у розмірі 7000 російських рублів", - йдеться у повідомленні.

Також під час перебування у лавах ЛНР затриманий супроводжував вантажівки зі зброєю від кордону з РФ до бази батальйону бойовиків.

На початку квітня 2015 року він перестав виходити на "чергування" через конфлікт з керівництвом батальйону.

Фото: затриманий бойовик "ЛНР"

Інформація за фактом внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ зі складу Об’єднаних сил в середині липня викрила військовослужбовця Збройних сил України, який виконував вказівки бойовиків так званої "ДНР" та мав наміри перейти на бік ворога.