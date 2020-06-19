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У Борисполі стався вибух, загинула людина

Новини » Надзвичайні події     19.06.2020 - 12:10
У Борисполі стався вибух, загинула людина
Фото: автомобіль патрульної поліції (РБК-Україна)

Поліція відкрила дві справи

У Борисполі (Київська область) стався вибух, в результаті якого загинула людина. Поліція почала розлідування.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Слідство встановило, що двоє приятелів-заробітчан напідпитку гралися боєприпасом, який один з них знайшов. Потім граната вибухнула. В результаті цього загинув один з чоловіків, іншого - госпіталізували.

За даним фактом слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ст. 115 (умисне вбивство, з додатковою позначкою - нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Біляївському районі Одеської області стався вибух гранати на подвір'ї будинку, в результаті чого постраждало п’ятеро людей.

Зазначимо, у Дніпропетровській області 9 червня вранці прогримів вибух у багатоповерхівці та сталася пожежа.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ВибухБорисполь
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