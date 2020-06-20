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На Донбасі на території приватного сектору стався вибух, поранена жінка

Новини » Надзвичайні події     20.06.2020 - 12:53
На Донбасі на території приватного сектору стався вибух, поранена жінка
Фото: місце вибуху (mvs.gov.ua)

Активісти повідомили, що це був замах на колишню полонянку "ДНР"

В Донецькій області вранці 20 червня стався вибух невідомого предмета на території приватного двору. В результаті пошкодження отримала господиня дому.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили в МВС, вибух стався близько 8 ранку на приватній території в селі Иванополье Костянтинівського району.

"...На території домоволодіння місцевої жительки стався вибух, в результаті якого вона отримала тілесні ушкодження", - зазначили правоохоронці.

Попередня правова кваліфікація - ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

При цьому представники громадської організації "Східноукраїнський центр громадських ініціатив" повідомили, що вибух стався у дворі колишньої полонянки "ДНР" Валентини Бучок.

"Скоєно напад на колишню полонянку Валентину Бучок. Валентина, колишня плененница "ДНР"... сьогодні вранці підірвалася на розтяжці у себе у дворі будинку в селі, поряд міста Костянтинівка Донецької області. Зараз жінка у лікарні, їй надається медична допомога. У Валентини в результаті вибуху пошкоджені м'які тканини кінцівок, обличчя", - повідомили в організації.

Також в ГО зазначили, що на Валентину Бучок вже здійснювали замах восени 2019 року.

Раніше РБК-Україна писало, що Місія ОБСЄ вперше зафіксувала понад 870 протитанкових хв в полях Донбасу, більшість з них знаходяться поблизу населених пунктів.

Також повідомлялося, що днями бойовики обстріляли приватний сектор поблизу Авдіївки.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Донецкая областьзамахВибух
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