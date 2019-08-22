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У Лисичанську частково відновили водопостачання

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 08:54
У Лисичанську частково відновили водопостачання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 22 серпня системи заповнюються водою

У четвер, 22 серпня, всього одна насосна станція Комунального підприємства "Лисичанськводоканал" (Луганська область) залишається знеструмленою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, у середу, 21 серпня, було відновлено електропостачання 3 насосних станцій та 2 каналізаційних насосних станцій, які напередодні були відключені від електроживлення.

Так, станом на 22 серпня, без електропостачання залишається лише 1 насосна станція "Привілля". Наразі здійснюється наповнення системи водою.

"Протягом доби підрозділами ДСНС підвезено населенню 136 м куб. технічної води. Всього з початку робіт підвезено 253 м куб. води (з них підрозділами ДСНС 198 м куб. технічної та 40 м куб. питної води). Від ДСНС залучено 18 чол. о/с та 6 од. техніки", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, що 19 серпня у зв'язку з заборгованістю за електропостачання від мережі було відключено об’єкти КП "Лисичанськводоканал". Тоді без водопостачання залишилися близько 80 тисяч жителів міст Новодружеськ, Привілля та частково Лисичанська.

Як писало РБК-Україна раніше, 31 липня у місті Лисичанськ через заборгованість була відключена одна насосна станція. Тоді зазначалося, що без водопостачання залишилася частина міста (близько 13 тис. абонентів).

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