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Евакуація з Донбасу. Сьогодні відправиться один потяг з Покровська

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Донбас, Неділя 17 квітня 2022 08:52
Евакуація з Донбасу. Сьогодні відправиться один потяг з Покровська Фото: сьогодні з Покровська відправиться евакуаційний потяг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У неділю, 17 квітня, продовжиться евакуація жителів Донецької та Луганської областей. Сьогодні відправиться один евакуаційний потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Потяг відправиться о 16:30 зі станції у Покровську та прямуватиме до вокзалу у місті Чоп Закарпатської області. Проїзд - безкоштовний.

"Із Луганської області підвезення людей до цього поїзду здійснюватиметься автобусами на безоплатній основі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Укрзалізниця сьогодні продовжить евакуацію в інших регіонах. Зокрема, потяги відправляться з Харкова, Запоріжжя та Дніпра.

Також раніше ми повідомляли, що з 16 квітня Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Черніговом.

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