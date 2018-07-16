В Луганській області СБУ засудила інформатора бойовиків "ЛНР"

Інформатор збирав інформацію про дислокацію, маршрути пересування українських військових

Лисичанський міський суд Луганської області за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) засудив інформатора терористичної організації "Луганська народна республіка" (ЛНР). Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як повідомляється, протягом березня-травня 2016 року мешканець одного із населених пунктів Новоайдарського району збирав інформацію про дислокацію, маршрути пересування українських військових.

"Дані відомості зловмисник телефонним зв`язком передавав до так званої "4-ї бригади" російських найманців, дислокованої на окупованій території Слов’яносербського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформатора визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України, та призначено покарання у вигляді 4 років та 2 місяців позбавлення волі.

На основі свідчень спільника терористів оперативники спецслужби встановили також особу його "куратора". Йому заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та оголошено у розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області за матеріалами Служби безпеки України засуджено до ув’язнення двох інформаторів терористичної організації "ЛНР".

Також повідомлялося про військовослужбовця Національної гвардії України, який працював на спецслужби Російської Федерації. СБУ засудила його на 4 роки позбавлення волі.