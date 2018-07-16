В Луганской области СБУ разоблачила информатора боевиков "ЛНР"

Информатор собирал информацию о дислокации и маршрутах передвижения украинских военных

Лисичанский городской суд Луганской области по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачил информатора террористической организации "Луганская народная республика" (ЛНР). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как сообщается, в течение марта-мая 2016 года житель одного из населенных пунктов Новоайдарского района собирал информацию о дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

"Данные сведения злоумышленник телефонной связью передавал в так называемую "4-ю бригаду" российских наемников, дислоцированную на оккупированной территории Славяносербского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информатор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса Украины, и ему назначено наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы.

На основе показаний сообщника террористов оперативники спецслужбы установили также личность его "куратора". Ему заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и объявлено в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области по материалам Службы безопасности Украины осужден к заключению двух информаторов террористической организации "ЛНР".

Также сообщалось о военнослужащем Национальной гвардии Украины, который работал на спецслужбы Российской Федерации. СБУ осудил его на 4 года лишения свободы.