У Луганській області російські війська захопили 2 населених пункти

Російські окупаційні війська захопили два населені пункти в Луганській області. Йдеться про села Городище та Мілове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства внутрішніх справ.

"Захоплені села Городище і Мілове Луганської області", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що ворожі війська здійснили артобстріл військового складу в селі Старокостянтинів Хмельницької області. Внаслідок провокацій сталися пожежі на території військових частин у селах Тульчин та Бохан Вінницької області, Броварах Київської області. Крім того, спалахнули пожежі на військових складах у місті Краснопілля та Марганець у Дніпропетровській області.