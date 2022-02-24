У Луганській області російські війська захопили 2 населених пункти
Російські окупаційні війська захопили два населені пункти в Луганській області. Йдеться про села Городище та Мілове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства внутрішніх справ.
"Захоплені села Городище і Мілове Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворожі війська здійснили артобстріл військового складу в селі Старокостянтинів Хмельницької області. Внаслідок провокацій сталися пожежі на території військових частин у селах Тульчин та Бохан Вінницької області, Броварах Київської області.
Крім того, спалахнули пожежі на військових складах у місті Краснопілля та Марганець у Дніпропетровській області.
Нагадавши, Путін оголосив, що починає спецоперацію в Україні і вводить російські війська на Донбас. Це сталося після того, як ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" звернулися до Путіна за військовою допомогою. Всю детальну інформацію можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.