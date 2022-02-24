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В Луганской области российские войска захватили 2 населенных пункта

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Луганская область, Четверг 24 февраля 2022 08:11
В Луганской области российские войска захватили 2 населенных пункта Фото: в Луганской области захвачены 2 населенных пункта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска захватили два населенных пункта в Луганской области. Речь идет о селах Городище и Меловое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства внутренних дел.

"Захвачены села Городище и Меловое Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские войска совершили артобстрел военного склада в селе Староконстантинов Хмельницкой области. В результате провокаций произошли пожары на территории воинских частей в селах Тульчин и Бохан Винницкой области, Броварах Киевской области.

Кроме того, вспыхнули пожары на военных складах в городе Краснополье и Марганец в Днепропетровской области.

Напомним, Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска На Донбасс. Это произошло после того как главари, так называемых "ДНР" и "ЛНР" обратились к Путину за военной помощью. Всю подробную информацию можно узнать в материале РБК-Украина.

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