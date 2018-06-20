У Луганській області на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель

В результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення ніг

В Луганській області в районі проведення операції Об'єднаних сил мирний житель підірвався на розтяжці бойовиків. Про це написав голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ОВГА) Юрій Гарбуз на своїй сторінці в Facebook.

"Між селами Трьохізбенка і Лопаскіне, що знаходяться вздовж лінії розмежування (Новоайдарський район), на ворожій розтяжці підірвався мирний житель. У результаті вибуху у чоловіка осколкові травми ніг", - написав Гарбуз.

Він також зазначив, що зараз потерпілого доставили в Новоайдарску районну лікарню, де йому надається екстрена медична допомога.

"З початку року це вже четвертий випадок травмування цивільних жителів Луганської області. Ми втратили за ці півроку п'ять наших мирних громадян і поховали трьох земляків-військовослужбовців", - додав Гарбуз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики за минулу добу, 19 червня, 26 разів порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння.