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У Луганській області на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 11:37
Фото: Юрій Гарбуз (УНІАН)
Фото: Юрій Гарбуз (УНІАН)

В результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення ніг

В Луганській області в районі проведення операції Об'єднаних сил мирний житель підірвався на розтяжці бойовиків. Про це написав голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ОВГА) Юрій Гарбуз на своїй сторінці в Facebook.

"Між селами Трьохізбенка і Лопаскіне, що знаходяться вздовж лінії розмежування (Новоайдарський район), на ворожій розтяжці підірвався мирний житель. У результаті вибуху у чоловіка осколкові травми ніг", - написав Гарбуз.

Він також зазначив, що зараз потерпілого доставили в Новоайдарску районну лікарню, де йому надається екстрена медична допомога.

"З початку року це вже четвертий випадок травмування цивільних жителів Луганської області. Ми втратили за ці півроку п'ять наших мирних громадян і поховали трьох земляків-військовослужбовців", - додав Гарбуз.

 
 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики за минулу добу, 19 червня, 26 разів порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння.

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Теги публікації: Луганськ, Луганськ, Донбас, мина, раненые  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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