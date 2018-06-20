В Луганской области на растяжке боевиков подорвался мирный житель

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения ног

В Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил мирный житель подорвался на растяжке боевиков. Об этом написал глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook.

"Между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящихся вдоль линии разграничения (Новоайдарский район), на вражеской растяжке подорвался мирный житель. В результате взрыва у мужчины осколочные травмы ног", - написал Гарбуз.

Он также отметил, что сейчас пострадавшего доставили в Новоайдарскую районную больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь.

"С начала года - это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганской области. Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих", - добавил Гарбуз.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики за прошедшие сутки, 19 июня, 26 раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, из них 3 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение.