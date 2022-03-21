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У Мелітополі окупанти викрали п'ять журналістів "Местных вестей"

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Мелітополь, Понеділок 21 березня 2022 11:13
У Мелітополі окупанти викрали п'ять журналістів "Местных вестей" Фото: у Мелітополі окупанти викрали п'ять журналістів "Местные вести" (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

У Мелітополі російські окупанти викрали п'ять журналістів видання "Местные вести". Зокрема, військові прийшли додому до працівників ЗМІ та відвезли їх у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення видання "Местные вести" в Instagram.

У виданні повідомили, що з моменту появи в місті окупанти активно насаджували пропаганду і чинили тиск на журналістів.

"І сьогодні це сталося. Додому до журналістів Юлії Ольховської і любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускового редактора газети "Мелитопольские ведомости" Євгенії Борян прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

У виданні додали, що росіяни намагаються домогтися співпраці.

"Закликаємо керівництво міста і країни, колег з української та світової преси виступити на захист мелітопольських представників преси", - йдеться в повідомленні.

При цьому сайт видання піддався хакерській атаці, у зв'язку з чим не працює.

"Окупаційний режим в Мелітополі продовжує показувати своє справжнє обличчя", - йдеться в повідомленні.

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