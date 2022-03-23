У Києві загинула журналістка опозиційного російського видання The Insider
У Києві під час виконання редакційного завдання загинула журналістка опозиційного російського видання The Insider Оксана Бауліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
Зокрема, Бауліна за редакційним завданням знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району Києва та потрапила під новий ракетний обстріл.
Повідомляється, що разом з нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені й госпіталізовані.
Раніше Бауліна працювала у структурах політика Олексія Навального - на ютуб-каналі "Навальний LIVE" та у Фонді боротьби з корупцією. Також після заборони ФБК та визнання його екстремістською організацією в Росії у червні 2021 року, вона виїхала з країни.
Зазначається, що Оксана поїхала в Україну як кореспондент та встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.
Раніше ми повідомляли, що на лінії фронту під Києвом зник фоторепортер і журналіст Макс Левін.
Також ми писали, що у Росії проти журналіста Гордона порушили справу.
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