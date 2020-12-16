У Луганській області засудили бойовика "ЛНР", він служив неповнолітнім

Фото: засуджений бойовик (gp.gov.ua)

У Луганській області винесли вирок для жителя Сватівського району за участь у збройних формуваннях так званої "ЛНР". Він засуджений на п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

Слідство довело, що в 2014 році ще у віці 17 років юнак добровільно пішов у батальйон "Привид". Там він чергував на блокпостах і в розташуванні. Пізніше він служив у різних підрозділах "міліції ЛНР", батальйоні територіальної оборони і мотострілецькій бригаді. У складі розвідувальні роти він спостерігав за позиціями українських військ і доповідав кураторам про їх переміщення. Також він брав участь у встановленні розтяжок.

У 2015 році йому заочно повідомили про підозру і оголосили в розшук. У жовтні 2020 року бойовика затримали в Новоайдарському районі під час перетину лінії розмежування поза пунктами пропуску. Тоді він намагався проїхати до родичів.

Випробувальний термін у два роки був встановлений у зв'язку з визнанням ним своєї вини, сприянням слідству та розкриттям інших співучасників.

Минулого тижня повідомлялося, що у Маріуполі співробітники Державної прикордонної служби спільно з поліцією затримали колишнього бойовика так званої "ДНР". 29-річний чоловік у 2014 році забезпечував охорону захопленого бойовиками Приазовського державного технічного університету в Маріуполі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Слов'янську засудили до п'яти років в'язниці учасника організації "референдуму" про створення так званої "Донецької народної республіки".