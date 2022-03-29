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У Луганській області повністю знеструмлений 21 населений пункт, ще 13 - частково

Фото: у Луганській області знеструмлений 21 населений пункт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Луганській області внаслідок інтенсивних бойових дій було повністю знеструмлено 21 населений пункт, ще 13 - частково. Без електроенергії залишилися майже 95 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Станом на ранок 29 березня без електроенергії перебувають 94 907 абонентів Луганщини. Відключено 574 трансформаторні підстанції. Без світла знаходяться 13 населених пунктів частково та 21 - повністю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через обстріли у місті Лисичанськ знеструмлені 44 трансформаторні підстанції, пошкоджені проводи й опори. Станом на ранок 29 березня електроенергія відсутня у 7 тисяч споживачів.

Раніше ми повідомляли, що вчора окупанти знову обстріляли Луганську область, зруйновано 20 будинків.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськЛисичанськ