В Луганской области полностью обесточен 21 населенный пункт, еще 13 - частично

В Луганской области в результате интенсивных боевых действий полностью обесточен 21 населенный пункт, еще 13 - частично. Без электроэнергии остались почти 95 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"По состоянию на утро 29 марта без электроэнергии находятся 94 907 абонентов Луганской области. Отключены 574 трансформаторные подстанции. Без света находятся 13 населенных пунктов частично и 21 - полностью", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за обстрелов в городе Лисичанск обесточены 44 трансформаторные подстанции, повреждены провода и опоры. По состоянию на утро 29 марта электроэнергия отсутствует у 7 тысяч потребителей.