В Луганській області загинув доброволець з Грузії

На війні в Україні загинув доброволець з Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ще одного добровольця Вано Надірадзе в Facebook.

"Висловлюю співчуття "грузинським партизанам" і всієї Грузії... Ми втратили ще одного хороброго воїна", - написав він.

Громадянин Грузії загинув у Луганській області.

"Згідно з поширеною інформацією, загиблий грузинський боєць воював у партизанському підрозділі поблизу Луганська", - пише "Грузия Online", де відзначають, що смерть військового також підтвердили у Міністерстві закордонних справ Грузії.

За даними видання SOVA, в Україні загинули вже 17 бійців-добровольців із Грузії.