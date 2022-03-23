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У Луганській області відкриють гуманітарний коридор з Рубіжного та Сєверодонецька

Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні, 23 березня, погоджено гуманітарний коридор з Рубіжного та Сєверодонецька. Він має запрацювати о 09:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, "режим тиші" погоджено з 09:00, але російські обстріли в цей час стихають лише на маршрутах евакуації і то не завжди.

"Сьогодні ми намагатимемося вивезти якнайбільше людей у ​​Новозолотарівку та залізничні вокзали Донецької області, а також доставити продукти харчування до найвіддаленіших населених пунктів Луганської області. Спробуємо вивезти людей навіть із населеного пункту Нижнє Гірської громади", - зазначив Гайдай.

На даний момент узгоджено евакуацію людей з Рубіжного, Сєверодонецька, Нижнього, Гірського. Заплановано вивезення людей і з Лисичанська, але поки що там відсутній "режим тиші" - росіяни обстрілюють місто.

У Сєвєродонецьку збір заплановано поблизу міського Палацу культури о 10.00.

У Рубіжному поблизу Будинку культури "Південний" о 09:00.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив про плани очолити гуманітарну місію до Маріуполя.

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ЛуганськевакуаціяВійна Росії проти України