В Луганской области откроют гуманитарный коридор из Рубежного и Северодонецка

По его словам, "режим тишины" согласован с 09:00, но российские обстрелы в эти часы стихают только на маршрутах эвакуации и то не всегда.

"Сегодня мы будем пытаться вывезти как можно больше людей в Новозолотаревку и железнодорожные вокзалы Донецкой области, а также доставить продукты питания в самые отдаленные населенные пункты Луганской области. Попробуем вывезти людей даже из населенного пункта Нижнее Горской общины", - отметил Гайдай.

На данный момент согласована эвакуация людей из Рубежного, Северодонецка, Нижнего, Горского. Запланирован вывоз людей и из Лисичанска, но пока там отсутствует "режим тишины" - россияне обстреливают город.

В Северодонецке сбор запланирован вблизи городского Дворца культуры в 10:00.

В Рубежном - вблизи Дома культуры "Южный" в 09:00.