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В Луганской области откроют гуманитарный коридор из Рубежного и Северодонецка

Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня, 23 марта, согласован гуманитарный коридор из Рубежного и Северодонецка. Он должен заработать в 09:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, "режим тишины" согласован с 09:00, но российские обстрелы в эти часы стихают только на маршрутах эвакуации и то не всегда.

"Сегодня мы будем пытаться вывезти как можно больше людей в Новозолотаревку и железнодорожные вокзалы Донецкой области, а также доставить продукты питания в самые отдаленные населенные пункты Луганской области. Попробуем вывезти людей даже из населенного пункта Нижнее Горской общины", - отметил Гайдай.

На данный момент согласована эвакуация людей из Рубежного, Северодонецка, Нижнего, Горского. Запланирован вывоз людей и из Лисичанска, но пока там отсутствует "режим тишины" - россияне обстреливают город.

В Северодонецке сбор запланирован вблизи городского Дворца культуры в 10:00.

В Рубежном - вблизи Дома культуры "Южный" в 09:00.

Напомним, ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил о планах возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь.

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ЛуганскэвакуацияВойна России против Украины