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У Луганській області організатору "референдуму" у 2014 році загрожує 10 років в'язниці

Автор: Игорь Литвиненко

У Луганській області судитимуть голову так званого "народної ради", який в 2014 році ініціював проведення незаконного "референдуму". Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Зазначається, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт за даним фактом.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2014 так званий голова "народної ради" за попередньою змовою з групою осіб ініціював і провів з'їзд голів районних та міських рад Луганської області", - повідомили в прокуратурі.

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Згодом на засіданні "народна рада Луганської області" наділив Валерія Болотова повноваженнями "народного губернатора Луганської області". Пізніше голова "народної ради" звернувся до Болотовим з проханням провести "референдум".

"Надалі, так званий голова "народної ради", перебуваючи на центральній площі міста Луганська з метою легітимізації результатів "референдуму" скоїв публічні заклики, спрямовані на визнання самостійності "Луганської народної республіки", - додали в прокуратурі.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Також РБК-Україна писало, що в Донецькій області засудили за організацію так званого "референдуму ДНР" жінку. Її засудили до п'яти років позбавлення волі.

Крім цього повідомлялося, що у Маріуполі до чотирьох років в'язниці засудили бойовика так званого "ДНР".

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